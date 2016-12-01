С улиц Курска за неделю эвакуировали более 150 машин

За неделю с улиц Курска эвакуировали 159 автомобилей. Такая участь постигла транспортные средства за нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку или стоянку. При этом помимо административного штрафа в 1500 рублей предусмотрена оплата расходов эвакуатора.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей не оставлять транспорт на проезжей части, парковаться в строго установленных местах.

Вчера, 08:06