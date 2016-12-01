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С улиц Курска за неделю эвакуировали более 150 машин

Вчера, 08:06
С улиц Курска за неделю эвакуировали более 150 машин
За неделю с улиц Курска эвакуировали 159 автомобилей. Такая участь постигла транспортные средства за нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку или стоянку. При этом помимо административного штрафа в 1500 рублей предусмотрена оплата расходов эвакуатора.
Госавтоинспекция призывает  автолюбителей не оставлять транспорт на проезжей части,  парковаться в строго установленных местах.

 

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