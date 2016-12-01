Курянин похитил у доверчивых селян мясо на полтора миллиона

Состоялся суд над жителем Курска, который похитил у жителей девяти районов мясо на полтора миллиона рублей. 31-летний мужчина промышлял мошенничеством с июня 2013-го по май 2015 года. Он разъезжал по районам Курской области, узнавая, кто из селян хотел бы продать мясо крупного рогатого скота. Мошенник самостоятельно забивал животных, взвешивал мясо и рассчитывал стоимость. Однако деньги обещал заплатить после продажи товара. Как сообщает региональная прокуратура, доверчивых фермеров оказалось достаточно. Курянин набрал мяса на полтора миллиона рублей, зафиксировано 22 эпизода мошенничества. Кроме того, аферист успел отметиться в пьяной ссоре в одном из ресторанов Курска. Конфликт горожанин разрешил, разбив об голову оппонента пивную кружку. Мужчине были нанесены травмы, которые привели к обезображиванию его лица. В итоге суд приговорил курянина к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы 1 на год. Кроме того, суд взыскал с него сумму причиненного ущерба.

Вчера, 08:15