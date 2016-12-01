поиск по сайту
 

32 ребенка из Курской области отправятся на Кремлёвскую ёлку

Вчера, 08:05
32 ребенка из Курской области отправятся на Кремлёвскую ёлку
26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Общероссийская новогодняя елка. От нашего региона туда отправятся 32 ребенка. Как сообщили в областном комитете образования и науки, в их числе – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад. Сопровождать детей в поездке будут 8 педагогов. Расходы на организацию поездки взяла на себя администрация региона. 25 декабря юные куряне побывают в Государственном Дарвиновском музее и посетят Мемориальный музей космонавтики.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама