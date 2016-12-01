32 ребенка из Курской области отправятся на Кремлёвскую ёлку

26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Общероссийская новогодняя елка. От нашего региона туда отправятся 32 ребенка. Как сообщили в областном комитете образования и науки, в их числе – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад. Сопровождать детей в поездке будут 8 педагогов. Расходы на организацию поездки взяла на себя администрация региона. 25 декабря юные куряне побывают в Государственном Дарвиновском музее и посетят Мемориальный музей космонавтики.

Вчера, 08:05