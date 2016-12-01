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Полицейские столкнулись с новым видом мошенничества

Вчера, 08:15
Полицейские столкнулись с новым видом мошенничества
В Железногорске полицейские столкнулись с новым видом мошенничества, связанным с платежными терминалами. В один из магазинов города горняков позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, установившей в здании терминал. Он попросил продавца снять остаток с  терминала. Чтобы произвести эту манипуляцию, со слов звонившего, необходимо  проверить работу аппарата. Как потом рассказала потерпевшая, мужчина по телефону предложил ей положить купюры на указанный номер в определенной последовательности, заверив, что деньги выйдут из приемника обратно. Сначала 50 рублей, затем 100, 500 и 1000. Потом  та же сумма, только в обратной последовательности. Когда чек прошел, неизвестный поблагодарил продавца и отключился. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Полиция призывает курян быть бдительными. Проверки, связанные с проведением платежей в чью-либо сторону, делать не следует.

 

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