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Куряне, занятые во внебюджетной сфере, должны получать не менее 10 тысяч

Вчера, 08:07
Куряне, занятые во внебюджетной сфере, должны получать не менее 10 тысяч
В Доме Советов было подписано трехстороннее соглашение между региональной администрацией, Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Курской области о минимальной заработной плате на 2017 год. В документе заявлено, что в бюджетной сфере размер минимальной зарплаты должен быть не ниже федерального МРОТ, который сейчас составляет 7500 рублей, а с 1 июля 2017-го повысится до 7800 рублей. Что касается внебюджетной сферы, то здесь самая маленькая зарплата должна составить 9804 рубля.

 

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