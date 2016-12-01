Куряне, занятые во внебюджетной сфере, должны получать не менее 10 тысяч

В Доме Советов было подписано трехстороннее соглашение между региональной администрацией, Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Курской области о минимальной заработной плате на 2017 год. В документе заявлено, что в бюджетной сфере размер минимальной зарплаты должен быть не ниже федерального МРОТ, который сейчас составляет 7500 рублей, а с 1 июля 2017-го повысится до 7800 рублей. Что касается внебюджетной сферы, то здесь самая маленькая зарплата должна составить 9804 рубля.

Вчера, 08:07