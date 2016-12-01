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Осудили водителя автобуса, устроившего ДТП с 6 погибшими

Вчера, 08:19
Осудили водителя автобуса, устроившего ДТП с 6 погибшими
Фатежский районный суд огласил приговор водителю микроавтобуса, который попал в крупную аварию на трассе М2 «Крым». Трагедия случилась ранним утром 23 июня. Микроавтобус, перевозивший граждан Украины, направлялся в Москву. Он задел встречный грузовик, после чего «влетел» под колеса еще одной фуры. На месте происшествия погибли 5 человек, еще одна пассажирка скончалась в больнице. Водитель выжил и предстал перед судом. Он признал свою вину частично. Однако удалось доказать, что именно микроавтобус выехал на встречку. Его водитель приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Также он на 3 года лишен права управления транспортными средствами. Приговор районного суда может быть обжалован в ближайшие дни.

 

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