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В Курской области стало меньше наркоманов

Вчера, 08:10
В Курской области стало меньше наркоманов
В регионе стало меньше курян, состоящих на учете в областной наркобольнице. Сейчас зарегистрировано 2700 зависимых, тогда как в прошлом году их было 3300. Сократилось и число взятых на учет впервые. За 10 месяцев в регионе выявили 925 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пресечено 386 фактов сбыта наркотических средств, ликвидирована деятельность 10 наркопритонов, из незаконного оборота изъято более 55 килограммов различных наркотических средств. Что касается профилактики наркомании, то среди старшеклассников устраивают тестирование. Его прошли почти 12 тысяч школьников. Оно показало, что в группах риска находятся чуть более 8% опрошенных. У более чем 40% респондентов факторов риска не выявлено. 

 

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