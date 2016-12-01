Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым

20 декабря 2016 года, г. Воронеж. Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.

Владимир Викторович проинформировал главу региона о текущей работе банка. Так, по итогам 2016 года Центрально-Черноземный банк с большой долей вероятности достигнет максимального финансового результата, который превысит 34 миллиарда рублей. Значительно увеличилась в текущем году доля уплаченных налогов в бюджет. На 1 декабря 2016 года эта сумма составила более 3,7 миллиарда рублей.

По словам Владимира Салмина, отмечается положительная динамика показателей по всем сегментам экономики в течение года. Растет доля кредитования населения, в абсолютной величине вырос портфель привлеченных средств частных клиентов. Центрально-Черноземным банком в 2016 году обеспечен рост кредитного портфеля, в том числе и в сегменте малого и микробизнеса.

Глава региона отметил, что Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк является надежным партнером в реализации ряда социальных проектов в Воронежской области.





Вчера, 11:22