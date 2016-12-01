В Пенфонде опровергли информацию о задержке выплат в 5 тысяч

В СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд Российской Федерации заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд. рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки!

В Курской области через учреждения федеральной почтовой связи пенсионерам с датой выплаты пенсии с 3 по 12 число месяца, доставка единовременной выплаты будет производиться с 21 по 26 января 2017 года, а по отдельным почтовым отделениям, где доставка осуществляется в понедельник, среду и пятницу, – по 27 января 2017 года.

Гражданам с установленной датой выплаты пенсии после 12 числа месяца, доставка единовременной выплаты будет осуществляться одновременно с доставкой пенсии в установленную дату.

Напоминаем, единовременная выплата в размере 5 000 рублей положена гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года, независимо от факта работы пенсионера. Выплата будет производиться на основании документов выплатных (пенсионных) дел пенсионеров, поэтому обращаться в учреждения ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер не сможет получить единовременную выплату в январе, то она будет доставлена вместе с пенсией за февраль 2017 года.

Вчера, 11:32