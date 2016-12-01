Курские энергетики устранили прорыв теплосети на Школьной и Золотой

Специалисты Курского филиала «Квадры» устранили повреждение на теплосети в районе улицы Школьная Курска. Ремонтные работы завершились около 11 вечера, и магистраль сразу же была включена в работу. Также оперативно специалисты отремонтировали участок теплосети в районе улицы Золотая. Здесь работы завершились уже ночью. Как рассказал управляющий директор курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин, во время проведения гидравлических испытаний этим летом на данном участке трубопровода было выявлено и устранено большое количество повреждений. Летом 2017 года компания планирует полностью заменить ветхую теплосеть в районе улицы Золотая. Напомню, накануне около 6 утра повреждение теплосети обнаружили на Золотой, а днём прорвало трубопровод в районе улицы Школьная. Из-за аварии ограничили теплоснабжение в 16 домах на улице Школьная, также без тепла остались детский сад № 27, школа № 42 и учебный корпус КГТУ.

Вчера, 11:40