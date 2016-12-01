В Курске под колеса машин попали двое пешеходов

20 декабря в Курске произошли два ДТП с участием пешеходов. Первое - около 15 часов напротив дома № 8 по улице Косухина. Здесь автомобиль «Джелли» допустил наезд на 32-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ушибом бедра доставили в больницу. Второе ДТП зафиксировано около 19 часов напротив дома № 7 по улице Гремяченская. Здесь под колеса "Хендая" попал 40-летний пешеход, переходивший проезжую часть вне пешеходного перехода. В итоге мужчина оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом лба.

Вчера, 12:06