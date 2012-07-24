Завтра в Курской области стартует первый «Пожарный марафон»

Завтра, 22 декабря, стартует первый в Курской области «Пожарный марафон». Современная пожарная техника и ретроавтомобили проедут по всему соловьиному краю. Старинная пожарная каска будет передаваться из рук в руки начальников пожарных гарнизонов, символизируя единство пожарной охраны. В эстафете примут участие и профессиональные огнеборцы, и добровольные пожарные, ветераны пожарной службы и подрастающее поколение, смена спасателей – кадеты. Посвящен Пожарный марафон завершению Года пожарной охраны в МЧС России. Финиширует эстафета 27 декабря в День спасателя на площади перед областным Дворцом молодежи.

Вчера, 12:09