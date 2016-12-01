поиск по сайту
 

Под Курском столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход

Вчера, 12:16
Под Курском столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход
20 декабря в селе Попово-Лежачи Глушковского района произошло не совсем обычное ДТП. Там столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 13 часов водитель автомобиля  «Форд Рейнджер» не справился с управлением и врезался в «Рено», тот в свою очередь допустил наезд на 73-летнюю пенсионерку. Единственной пострадавшей в этом ДТП оказалась женщина-пешеход. Ее с травмами доставили в ближайшую райбольницу.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама