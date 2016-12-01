Под Курском столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход

20 декабря в селе Попово-Лежачи Глушковского района произошло не совсем обычное ДТП. Там столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 13 часов водитель автомобиля «Форд Рейнджер» не справился с управлением и врезался в «Рено», тот в свою очередь допустил наезд на 73-летнюю пенсионерку. Единственной пострадавшей в этом ДТП оказалась женщина-пешеход. Ее с травмами доставили в ближайшую райбольницу.

Вчера, 12:16