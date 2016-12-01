Команда боксера Александра Поветкина пройдет тест на полиграфе

Промоутер боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил о том, что на этой неделе вся команда россиянина пройдет тест на детекторе лжи. «Саша сдавал параллельные тесты и будет сдавать еще, и мы их будем исследовать»,— приводит «Матч ТВ» слова Рябинского. «Если мы не увидим там этого препарата, то мы вернемся к версии относительно теории заговора. Если эти пробы тоже будут положительными, то начнется внутреннее расследование»,— уточнил он.

Напомним, накануне боя с канадским боксёром Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC в пробе Поветкина обнаружили запрещенный препарат остарин, из-за чего бой был отменён, а вместо Стиверна на ринг вышел француз Йоанн Дюопа, которого Поветкин нокаутировал в шестом раунде. Это уже второй допинговый случай с боксером в течение этого года. Запрещенное Всемирным антидопинговым агентством вещество остарин могло попасть в организм боксера Александра Поветкина при употреблении мяса, поскольку некоторые производители кормят животных подобными препаратами, заявил Рябинский. Всемирный боксерский совет проводит расследование по этому делу, его результаты станут известны в начале 2017 года.

Вчера, 12:37