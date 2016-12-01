На курском складе обнаружили полтонны польских яблок

Специалисты Россельхознадзора обнаружили у индивидуального предпринимателя на оптовом складе в Курске польские яблоки, запрещенные к ввозу на территорию России. Как отметили в ведомстве, всего там было почти полтонны свежих фруктов. Яблоки входят в перечень подсанкционной продукции, ограничения действуют до 31 декабря 2017 года. Поэтому выявленную партию фруктов в тот же день отправили на полигон ТБО, где ее раздавил бульдозер.

Вчера, 14:29