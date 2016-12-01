В центре Курска ограбили мебельный магазин

20 декабря в центре Курска ограбили мебельный магазин. Он расположен на перекрёстке улиц Радищева и Гоголя. Двое неизвестных с деревянными лопатами для уборки снега в руках и в белых медицинских масках вошли в помещение с улицы примерно в 14-30. Они стали угрожать продавцам пистолетом и потребовали провести их к сейфу, в котором хранилась выручка. Во время движения прогремел выстрел, от которого один из работников получил лёгкое ранение. Злоумышленники под угрозой пистолета заставили сотрудницу магазина открыть кодовый замок и забрали всё, что было внутри – около 8 тысяч рублей.

Продавцам приказали лечь на пол и связали принесённым с собой скотчем, замотав также и лицо. Налётчики скрылись, но потерпевшие сумели самостоятельно освободиться и вызвали полицию. На месте происшествия работали эксперты, которые изъяли следы преступников и гильзу предположительно от травматического пистолета. Район обследовался с применением служебно-розыскных собак, также полицейские провели поквартирный опрос жителей близлежащих домов. В городе была введена операция «Перехват», с целью розыска транспортного средства на котором могли передвигаться подозреваемые. Со слов продавцов салона составили ориентировку на одного из фигурантов. На вид до 30 лет, рост 185-190 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в вязаную шапку тёмного цвета, болоньевую куртку тёмно синего цвета, спортивные брюки болотного цвета. Приметы соучастника, который во время налёта оставался у дверей магазина в настоящее время устанавливаются.

Все, кто стал случайным свидетелем преступления и располагает информацией о лицах, подозреваемых в совершении разбойного нападения, могут оказать помощь следствию. Данные можно передать по телефону 02, с мобильного 102 или обратившись в любой отдел полиции. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

Вчера, 15:39