В 2017-м ощутимее всего подорожает электричество

Цены на услуги ЖКХ в Курске в 2017-м повысятся на 3-4%. Тарифы вырастут с 1 июля следующего года. За тепловую энергию будут начислять почти на 20 рублей больше – 1 гигакалория будет стоить 1689 рублей 3 копейки. Холодная вода подорожает на 28 копеек, горячая в закрытой системе – на 1 рубль 48 копеек. Цены на газ пока не установили. Заметнее всего – на 3,4 % - подорожает электричество. Теперь киловатт-час будет стоить 3 рубля 68 копеек, повышение – на 12 копеек.

В сравнении с другими регионами наши тарифы на услуги ЖКХ не самые высокие – заявил председатель комитета по тарифам и ценам Курской области Алексей Карнаушко. «У нас одни из самых низких значений по электроэнергии, водоотведению и водоснабжению. Достаточно конкурентноспособны - тепло и горячая вода», - сообщил Карнаушко. Он отметил, что при расчете цен исходили из доходов населения, которые почти не растут. «Мы знаем, какие долги у нас по ресурсам – они огромные. Хотя эти деньги должны были вкладываться в инфраструктуру», - рассказал председатель регионального комитета по тарифам и ценам. Сегодня задолженность курян за услуги ЖКХ более миллиарда рублей.





Вчера, 16:59