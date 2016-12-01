В курских больницах недостатка в рецептах не будет

С нового года в российских аптеках лекарства будут отпускаться по рецепту врача. Это относится к тем препаратам, в инструкции к которым написано «Только по рецепту врача». Как рассказали в комитете здравоохранения Курской области, все лекарственные средства должны отпускаться аптечными учреждениями только по рецептам, оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм. Медицинские учреждения региона обеспечены этими бланками в достаточном количестве. С 2017 года надзорные органы усилят контроль над отпуском лекарственных препаратов аптеками.





Сегодня, 08:01