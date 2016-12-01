поиск по сайту
 

В курских больницах недостатка в рецептах не будет

Сегодня, 08:01
В курских больницах недостатка в рецептах не будет
С нового года в российских аптеках лекарства будут отпускаться по рецепту врача. Это относится к тем препаратам, в инструкции к которым написано «Только по рецепту врача». Как рассказали в комитете здравоохранения Курской области, все лекарственные средства должны отпускаться аптечными учреждениями только по рецептам, оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм. Медицинские учреждения региона обеспечены этими бланками в достаточном количестве. С 2017 года надзорные органы усилят контроль над отпуском лекарственных препаратов аптеками. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама