Курск на обустройство парков получит 205 миллионов рублей

Курск на благоустройство получит 205 миллионов рублей. Деньги поступят в 2017 году из федерального бюджета. Как рассказал мэр города Николай Овчаров, средства направят на приведение в порядок дворов и тротуаров, а также обустройство зеленых зон. В частности, планируется завершить большую работу по реконструкции парка отдыха на Боевой даче и парка Пионеров. Кроме того, до 1 марта должны быть разработаны проекты благоустройства дворов, остро нуждающихся в этом, и проведены сходы граждан для согласования таких проектов.

Сегодня, 08:16