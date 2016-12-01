В Октябрьском районе изъяли тысячу литров спиртсодержащей жидкости

Курская полиция в усиленном режиме перед новогодними праздниками продолжает борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции. Здесь «отличился» Октябрьский район. Только в ноябре здесь изъяли 975 литров спиртсодержащей жидкости стоимостью более полумиллиона рублей, а также 20 ящиков различного алкоголя на 40 тысяч. Экспертиза выявила в ряде образцов этой продукции опасный ингредиент - метанол. Даже 5-10 мл метанола при приеме внутрь могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, 30 мл метанола приводит к смертельному исходу - отметили в региональном Управлении МВД. Курян призывают приобретать алкоголь только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Не стоит пить жидкости, для этого не предназначенные. Последний подобный случай - массовое отравление «Боярышником» в Иркутске, жертвами стали более 60 человек.

Сегодня, 08:17