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В Октябрьском районе изъяли тысячу литров спиртсодержащей жидкости

Сегодня, 08:17
В Октябрьском районе изъяли тысячу литров спиртсодержащей жидкости
Курская полиция в усиленном режиме перед новогодними праздниками продолжает борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции. Здесь «отличился» Октябрьский район. Только в ноябре здесь изъяли 975 литров спиртсодержащей жидкости стоимостью более полумиллиона рублей, а также 20 ящиков различного алкоголя на 40 тысяч. Экспертиза выявила в ряде образцов этой продукции опасный ингредиент - метанол. Даже 5-10 мл метанола при приеме внутрь могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, 30 мл метанола приводит к смертельному исходу - отметили в региональном Управлении МВД. Курян призывают приобретать алкоголь только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Не стоит пить жидкости, для этого не предназначенные. Последний подобный случай - массовое отравление «Боярышником» в Иркутске, жертвами стали более 60 человек. 

 

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