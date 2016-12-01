Курские лесники следят за незаконной вырубкой из космоса

В Курской области продолжают внедрять космические и информационные технологии. Они нашли применение различных сферах. Например, в сельском хозяйстве по снимкам со спутника определяют всхожесть озимых и подсчитывают урожай. А в департаменте экологической безопасности находят места размещения токсичных отходов. Кроме того, спутниковый мониторинг позволяет бороться с незаконной вырубкой леса. «Из космоса лучше видно – правильно или не правильно проведены отвод и рубка деревьев. Теперь у нас есть возможность запрашивать спутниковый снимок и накладывать его на материалы, которые у нас уже имеются. Также мы значительно чаще можем реагировать на какие-то нарушения в лесу», - заявил председатель регионального комитета лесного хозяйства Дмитрий Репринцев. Создание системы спутниковых технологий планируют завершить к 2018 году. По словам научных работников, эта система поможет вывести экономику области на новый уровень.

Сегодня, 11:40