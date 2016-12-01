На время шествия Дедов Морозов центр Курска перекроют

В воскресенье, 25 декабря, в Курске состоится шествие Дедов Морозов. В нем примут участие более 800 человек - сотрудники учреждений культуры, образования, предприятий, студенты и школьники. Сопровождать парад будут ростовые куклы и сказочные персонажи. Зимние волшебники пройдут по улице Ленина от Театральной площади до Красной. Там праздничное действо завершится праздничным концертом. На Красной площади глава Администрации города и Дед Мороз «зажгут» новогоднюю ёлку. На время парада улицу Ленина закроют для автотранспорта, участок от Садовой до Урицкого 25 декабря будет пешеходным с 13.30 до 17.30.

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