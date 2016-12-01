В Курске рушится общежитие

В Курске рушится общежитие во 2-ом Промышленном переулке, 4. Сегодня там проживают 25 семей. Двухэтажка трещит по швам. По словам жильцов, с момента постройки ( 1957 года) здание не ремонтировали. В коридорах нет электричества, отопление не спасает от сквозняков. Трещины в стенах и на потолке достигают нескольких сантиметров в ширину. Однако управляющие компании, которые меняются каждый год без ведома жильцов, продолжают высылать «непомерные» счета. В 2012 году по судебному решению жилище признано аварийным. Его обещали расселить к 2014-му. Но с тех пор дело не сдвинулось. Маячки на постройке меняли уже 3 раза. Жильцы выходят из дома с документами, боясь, что однажды возвращаться будет некуда.

«У нас в городе 136 общежитий. Порядка 25 тысяч жителей проживают в таких домах. Нужно, чтобы эти постройки были приведены в соответствие с жилищным кодексом и чтобы могли попасть под программу переселения», - заявил член регионального штаба ОНФ Борис Свиридов. По его словам, администрация города находит средства на содержание комендантов, которые просто ходят по домам и опрашивают жильцов. «Сейчас издано постановление администрации города, чтобы провести капитальное обследование всех общежитий Курска. Этот дом, по нашему мнению, аварийный. Необходимо принимать меры по переселению отсюда хотя бы в маневренный фонд», - добавил Свиридов.

Пожелание активистов услышали в городской администрации. Об этом сообщил мэр Курска Николай Овчаров: «К сожалению, более 130 общежитий не вошли по статусу в программу капитального ремонта. Сегодня мы даём им статус многоквартирных домов. Теперь они будут участвовать в программе капремонта наравне со всеми». Мэр пояснил, что сегодня почти все квартиры в этих общежитиях приватизированы, поэтому эти здания теперь можно признать многоквартирными домами. Когда они были в статусе общежитий, их ремонт по программе за счет бюджета считался бы нецелевым использованием средств.





Сегодня, 12:07