Под Курском ВАЗ протаранил две иномарки, пострадал 4-летний пассажир

21 декабря в Железногорском районе ВАЗ протаранил две иномарки. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 13 часов на трассе «Тросна-Калиновка». Водитель 14-й допустил наезд на стоящий кроссовер «Мицубиси Оутлендер», после чего врезался в «Тойоту Авенсис». В результате ДТП пострадали два пассажира "Тойоты" - 29-летняя женщина и 4-летний ребенок. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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