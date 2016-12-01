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25 декабря в Курске стартуют игры Ночной хоккейной лиги

Сегодня, 12:47
25 декабря в Курске стартуют игры Ночной хоккейной лиги
Спорткомплекс "Арена" уже в эти выходные возобновит свою работу. Планируется, что уже вечером в пятницу устроят час катания для любителей коньков. В воскресенье, 25 декабря, стартуют игры Ночной хоккейной лиги. В этом сезоне в двух дивизионах «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 40+» будут сражаться 8 команд. Среди старшего поколения любителей хоккея будут выступать "Звезда", "Звезда 2", "Автодор" и "Соловей". В "Лиге Надежды" - "Звезда-18", "Энергетик", "ЖЕЛЕЗНОГОРСК" и "Геолог". Так что если с ледовым покрытием будет всё в порядке, 25 декабря будут сыграны первые три матча. 

 

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