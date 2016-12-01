Проезд для курских школьников в 2017-м будет бесплатным

Сегодня депутаты Курского городского собрания уточняли бюджет 2017. Большинство корректировок носят технический характер. «Мы уже утвердили бюджет, это технические вопросы для завершения 2016-го и плановый период на 2017, 2018, 2019 годы», - пояснила исполняющая обязанности председателя Курского городского собрания Елена Цуканова. Также депутаты затронули вопрос о бесплатном проезде школьников. «Мы это обсуждали на совместных комитетах. Цена вопроса – 25 миллионов рублей. Бюджет города позволит провести корректировки и найти эти средства. Депутаты посчитали, что важнее дети», - заявила Цуканова. По её словам, это очень важное подспорье для детей и родителей. «Областное мнение другое, а у Курска - своё», - отметила исполняющая обязанности председателя Курского городского собрания. Кроме того, в администрации отметили, что из бюджета выделят по миллиону рублей пассажирским предприятиям на покрытие убытков от малонасыщенных маршрутов.

Сегодня, 14:16