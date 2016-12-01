На Волокно планируют построить мусороперерабатывающий завод

На сегодняшнем заседании Курского горсобрания депутаты утвердили корректуру Генерального плана города. Документ рассчитан до 2035 года. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Курска Виктор Казьмин пояснил, что корректура Генплана обусловлена рядом причин. В первую очередь, она связана с присоединением к городу поселка Северный. Также Генпланом запланировано строительство мусороперерабатывающего завода мощностью до 200 тонн твердых бытовых отходов в год на объездной дороге вблизи микрорайона Волокно. Казьмин отметил, что вопрос был спорным, однако решение принято, площадка зарезервирована. Но это не значит, что строительство начнется прямо сейчас. Главное, чтобы появился инвестор. Напомним, 2017-й объявлен Годом экологии.

Сегодня, 15:15