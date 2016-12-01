«Полицейский Дед Мороз» не дал курянам приобрести нелегальную ёлку

Курская полиция провела социальный эксперимент, чтобы проверить, сообщат ли жители о нелегальной торговле ёлками в городе. Для эксперимента выбрали один из скверов в центре города. К прохожим подходил торговец, который предлагал приобрести у него за полцены елку, которую, по его словам, он только что спилил в этом же сквере. Недалеко от места действия стояла полицейская машина, куда могли бы обратиться граждане, ставшие свидетелями нелегальной торговли. За полчаса акции покупкой ёлки заинтересовались три человека. Однако совершить покупку у недобросовестного продавца курянам помешал ... Дед Мороз. В роли сказочного персонажа выступил сотрудник полиции, который вместо привычной формы облачился в шубу Деда Мороза. Он напомнил гражданам о соблюдении действующего законодательства о незаконной вырубке леса. Всем, кто не согласился заключить преступную сделку, полицейский дед Мороз вручил подарок. Стоит отметить, что за время проведения эксперимента к сотрудникам полиции не обратился ни один гражданин.

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