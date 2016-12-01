В Курске стартует «Финал четырех» Кубка России по баскетболу

Сегодня в Курске стартует «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди женских команд. Наш город принимает его в третий раз.

Участвовать в турнире, помимо хозяек паркета курского "Динамо", которое является действующим обладателем Кубка, будут столичное «Динамо», оренбургская «Надежда» и УГМК из Екатеринбурга. Сыграть в "Финале четырех" могут только баскетболистки с гражданством России, кстати, оно есть у игрока курского «Динамо» Эпифании Принц.

Сегодня состоятся открытие Финала четырех и полуфинальные матчи. В 16 часов начнется встреча УГМК и москвичек, в 17:45 церемония открытия турнира. В 19 часов курское "Динамо" сразится с "Надеждой".

Победители 24 декабря сыграют в финале в 18 часов. Проигравшие встретятся в матче за третье место, он начнется в 15:30. Все игры "Финала четырех" проводятся в СКК.

Сегодня, 08:15