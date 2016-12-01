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В Курском СИЗО отремонтировали 21 камеру

Сегодня, 16:15
В Курском СИЗО отремонтировали 21 камеру
На Курском СИЗО отремонтировали 21 камеру. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, там прошел капитальный ремонт, условия содержания спецконтингента улучшились. Обновленные камеры оборудованы антивандальной мебелью, светильники подключены к низковольтной цепи питания. В каждой камере четыре - пять спальных мест, новая сантехника и полка для личных вещей. Быт обитателей СИЗО уже проверили представители уполномоченного по правам человека в регионе и  прокуратуры. 
 
 
фото ГТРК "Курск"

 

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