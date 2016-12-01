В Курском СИЗО отремонтировали 21 камеру

На Курском СИЗО отремонтировали 21 камеру. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, там прошел капитальный ремонт, условия содержания спецконтингента улучшились. Обновленные камеры оборудованы антивандальной мебелью, светильники подключены к низковольтной цепи питания. В каждой камере четыре - пять спальных мест, новая сантехника и полка для личных вещей. Быт обитателей СИЗО уже проверили представители уполномоченного по правам человека в регионе и прокуратуры.

фото ГТРК "Курск"





Сегодня, 16:15