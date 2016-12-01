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В Пристенском районе 30 семей переехали из аварийного жилья в новый дом

Сегодня, 08:00
В Пристенском районе 30 семей переехали из аварийного жилья в новый дом
30 семей Пристенского района отмечают новоселье. Они получили ключи от квартир в новом многоквартирном доме. Его построили по областной программе по переселению граждан из аварийного жилья. Все квартиры полностью отделаны и оснащены поквартирным отоплением, сантехническим и газовым оборудованием. Как уточнили в региональной администрации, у квартир различный метраж и планировка, так как строительство велось с учетом площади прошлого жилья. Добавим, что Пристенский район впервые участвовал в программе переселения граждан из аварийного жилья. В регионе осталось расселить 3300 кв. метров жилья в городах Дмитриев, Обоянь, Щигры, Льгов и поселке Горшечное. Эта работа будет завершена в установленные законом сроки – до 1 сентября 2017 года - подчеркнули в Доме Советов. 

 

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