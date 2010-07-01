Помощь из бюджета Курской области будут получать только те районы, которые собирают налоги

Помощь из бюджета Курской области будут получать только те районы, которые собирают налоги. Об этом еще раз напомнили муниципалам. Главы Медвенского, Октябрьского, Пристенского, Тимского районов проинформировали о пополнении бюджетов налоговыми выплатами и работе с проблемными налогоплательщиками. В каждом районе созданы оперативные штабы, разработан график погашения налоговой задолженности, еженедельно в муниципальных образованиях проводятся выездные рейды. Нередко профилактическая работа осложняется тем, что не удается установить место проживания тех, кто уходит от уплаты налогов. Долги образуются и в тех случаях, если собственник имущества умер или уехал за пределы Курской области. Как подчеркнули в Доме Советов, объем субсидий из областного бюджета на различные муниципальные программы будет зависеть от объемов налоговых сборов в районах и городах.

Сегодня, 08:07