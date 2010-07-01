Помощь из бюджета Курской области будут получать только те районы, которые собирают налоги
Сегодня, 08:07
Помощь из бюджета Курской области будут получать только те районы, которые собирают налоги. Об этом еще раз напомнили муниципалам. Главы Медвенского, Октябрьского, Пристенского, Тимского районов проинформировали о пополнении бюджетов налоговыми выплатами и работе с проблемными налогоплательщиками. В каждом районе созданы оперативные штабы, разработан график погашения налоговой задолженности, еженедельно в муниципальных образованиях проводятся выездные рейды. Нередко профилактическая работа осложняется тем, что не удается установить место проживания тех, кто уходит от уплаты налогов. Долги образуются и в тех случаях, если собственник имущества умер или уехал за пределы Курской области. Как подчеркнули в Доме Советов, объем субсидий из областного бюджета на различные муниципальные программы будет зависеть от объемов налоговых сборов в районах и городах.
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