Курянка признана лучшим молодым предпринимателем

Курянка Мария Мелихова признана лучшим молодым предпринимателем. Она представила проект производства мебели для инвалидов, и с ним участвовала в Общероссийской премии «Лучший молодой предприниматель 2016 года». Мария Мелихова стала победителем в номинации "Лучший молодой предприниматель в социальной сфере". Реализовывать проект Мария начала, когда лично столкнулась с проблемами, связанными с техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями. Имея опыт работы в проектировании и дизайне мебели, выбрала производство максимально удобной и экономичной мебели для людей с ограниченными возможностями (вертикализатор, кресло, кровать, стенку-лестницу).

Сегодня, 08:09