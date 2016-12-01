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Курянка признана лучшим молодым предпринимателем

Сегодня, 08:09
Курянка признана лучшим молодым предпринимателем
Курянка Мария Мелихова признана лучшим молодым предпринимателем. Она представила проект производства мебели для инвалидов, и с ним участвовала в Общероссийской премии «Лучший молодой предприниматель 2016 года». Мария Мелихова стала победителем в номинации "Лучший молодой предприниматель  в социальной сфере". Реализовывать проект Мария начала, когда лично столкнулась с проблемами, связанными с техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями. Имея опыт работы в проектировании и дизайне мебели, выбрала производство максимально удобной и экономичной мебели для людей с ограниченными возможностями (вертикализатор, кресло, кровать, стенку-лестницу). 

 

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