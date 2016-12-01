Курские археологи нашли остатки постройки X века

Археологи Курского госуниверситета представили уникальные артефакты, найденные в центре города - у стен Воскресенского храма. Одним из открытий стала находка остатков жилой постройки с печью, характерной для второй половины X века. По мнению экспертов, это могло бы поднять вопрос об изменении даты основания Курска, по традиции относимой к 1032 году. Там же обнаружили множество свинцовых товарных пломб с отпечатанными символами княжеского владычества династии Рюриковичей. По исследованиям археологов, на этом месте находился «княжеский стол» Всеволода «Буй-Тура» Святославича, который прославлял курян в «Слове о полку Игореве». «Сочетание статусных предметов, редких монетных находок, шокирующее обилие товарных свинцовых пломб однозначно указывает на то, что археологам выпала удача, которая выпадает не всем людям на Земле. Мы попали на территорию княжеского подворья, бог знает, что тут ещё может быть», - заявил старший научный сотрудник НИИ археологии КГУ Роман Веретюшкин. Он отметил, что в 2015 году, когда начинались исследования, площадь раскопок была небольшой. Однако на маленьких участках из культурного слоя было очень много уникальных находок. Также на раскопках обнаружили редчайшую находку отвертки – кресала от ружья западноевропейского образца XVI–XVII веков. Их завозили в Россию ограниченными партиями. Артефакты прошли реставрацию в Санкт – Петербурге. Их передадут в Курский музей археологии.





Сегодня, 08:39