В Курске водителей будут проверять на трезвость

В ночь с 24 на 25 декабря в Курске сотрудники ГИБДД устроят проверки водителей на трезвость. Госавтоинспекция просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортом в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.





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