В Курскэнерго открыли двери для студентов профильных учебных заведений

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел День открытых дверей для студентов профильных учебных заведений региона. В нем приняли участие учащиеся старших курсов Курской государственной сельскохозяйственной академии, Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Курского электромеханического техникума и Курского железнодорожного техникума - филиала Московского государственного университета путей сообщения. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню энергетика.

Знакомство ребят с системообразующей сетевой компанией Курской области началось в Музее истории энергетики. Специалисты отдела по связям с общественностью Курскэнерго рассказали им о людях, стоявших у истоков создания энергосистемы региона, о роли энергетики в его социально-экономическом развитии. С помощью карты электрификации студенты узнали, когда были построены первые линии и подстанции, на каких объектах в настоящее время идет модернизация.

Следующим пунктом экскурсии стал Центр управления сетями Курскэнерго. Это по сути, мозговой центр предприятия, куда стекается вся информация о состоянии подстанций и воздушных линий электропередачи. Будущие энергетики с интересом слушали рассказ начальника оперативно-технологической службы Романа Дрючина о том, как осуществляется дистанционное управление энергообъектами, как современные технологии помогают оперативному персоналу в онлайн-режиме отслеживать работу энергообъектов и оперативно-выездных бригад, получать необходимые для анализа и принятия решения данные.

Встреча с руководством предприятия, представителями администрации региона и бойцами стройотряда «Энергетик» состоялась в актовом зале Курскэнерго. Ее открыл заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский. «Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, и лучшего способа определиться, снять сомнения, чем посмотреть профессию «изнутри», нет. Сегодня у вас есть возможность вплотную познакомиться со спецификой повседневной работы энергетиков, задать профессионалам интересующие вас вопросы. Я вам желаю выбрать профессию, которая принесет вам не только материальное благополучие, но и моральное удовлетворение», -подчеркнул он, выступая перед собравшимися.

Начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова, начальник управления перспективного развития Владимир Волошин и начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александр Поздняков подробно рассказали учащимся о специфике работы в энергетической отрасли, о перспективах развития распределительного сетевого комплекса Курскэнерго, об условиях труда на предприятии и о предоставляемых сотрудникам социальных гарантиях. Затем студентам продемонстрировали фильм о МРСК Центра, из которого они узнали о том, какой вклад вносит компания в социально-экономическое развитие субъектов Центрального федерального округа, о проводимой ею в регионах присутствия масштабной модернизации электрооборудования, о реализации самых передовых практик в сфере энергобезопасности и энергосбережения.

По-товарищески поговорили с участниками «Дня открытых дверей» их ровесники, студенты, вступившие два года назад в студенческий стройотряд «Энергетик» и успевшие поработать на объектах Курскэнерго. Они относятся к профессии с долей романтики, но хорошо понимают: от их добросовестного труда зависит, будет ли в домах курян свет и тепло, будут ли работать предприятия, ходить электротранспорт. Их подарком залу стала авторская песня о буднях энергетиков.

Добавили юмора в серьезную программу «Дня открытых дверей» участники команды КВН филиала с говорящим названием «Попавшие в сети».

По завершении мероприятия, своим мнением об увиденном поделился заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Николай Третьяков: «Я заметил интерес в глазах ребят. Они живо обсуждали то, что увидели в Музее, Центре управления сетями. И вопросы дельные задавали. Думаю, впоследствии эта встреча повлияет на выбор их будущей профессии».

Перед отъездом из Курскэнерго студенты пообщались с руководителями и работниками предприятия, которые ответили на все интересующие их вопросы.

Признательность всему коллективу Курскэнерго за тёплое отношение к будущим коллегам от лица гостей выразил руководитель группы студентов ЮЗГУ, доцент кафедры энергоснабжения университета Олег Ларин: «Для многих сегодняшняя встреча не просто знакомство с историей филиала, это уже своеобразное погружение в будущую профессию и то, что они увидели здесь, причем многие увидели впервые, то, что они видят, когда мы выезжаем на современные подстанции «Курскэнерго», им никогда не покажут в учебной аудитории».





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