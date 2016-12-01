В Курске 30% паркоматов неисправны

Курские «фронтовики» проверили состояние платных парковок. Активисты обнаружили, что парковочные места не чистят от снега, из-за этого не видно дорожной разметки. С оплатой также возникают трудности. Зачастую паркоматы установлены на других улицах, причём указателей, где их можно найти, нет. «Мы проверили абсолютно все парковочные пространства и зоны в Курске. Удалось выявить, что на момент мониторинга в неисправном состоянии находилось 13 паркоматов, это 30% от общего их числа», - заявил активист ОНФ в Курской области Антон Чекмарёв. Он отметил ,что по итогам мониторинга региональное отделение ОНФ направит обращение в прокуратуру. «Мы будем добиваться, чтобы прокуратура вынесла представление в адрес оператора системы платных парковок, которые отвечают за работу терминалов. Также мы направим наше обращение в адрес администрации Курска по очистке от снега и санитарному состоянию платных парковок», - рассказал Чекмарёв. Например, не работают терминалы для оплаты парковки на Московской площади, Красной площади, на улице Перекальского. Первые 20 минут пользования стоянкой действительно бесплатные, а дальше придется раскошелиться. Один час парковки обойдется в 30 рублей. По словам инвестора, тем, у кого стоянка займет менее часа, вернут деньги. Однако кто и как будет отслеживать, сколько времени автомобиль находился на стоянке, неизвестно. Также фронтовики не нашли дорожных знаков, обозначающих места для инвалидов на улице Кати Зеленко. Напомним, на последнем заседании депутаты Областной думы утвердили штраф за неоплаченную парковку. Он составит 1 тысячу рублей.













Вчера, 15:21