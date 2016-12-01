50 уголовных дел завели в Курской области на "черных дровосеков"

Хотя в Курской области немало елочных базаров, жители региона продолжают незаконно рубить деревья. Так, в январе был осужден житель Солнцевского района. В один из предновогодних дней в урочище «Питомник» он срубил три сосны, погрузил в багажник автомобиля и скрылся с места преступления. Но стражи порядка его нашли. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых и был вынужден заплатить штраф в семь тысяч рублей. Кстати, деревья рубятся не только в питомниках, но и на городских улицах, в парках, скверах и на личных приусадебных участках. Только в этом году завели 50 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев.





Вчера, 15:59