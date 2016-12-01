поиск по сайту
 

Сегодня выберут самую красивую девушку Черноземья

Сегодня, 08:04
Сегодня выберут самую красивую девушку Черноземья
Сегодня в Курске состоится конкурс красоты "Мисс Черноземье". В нем примут участие 14 девушек из семи городов, в том числе, и нашего. Столицу Соловьиного края представят участницы "Мисс Курск" Кристина Мамакова и Анастасия Зюмченко. Оценивать выступление девушек будут московские гости из сферы фэшн-индустрии. Главный приз за победу - право поучаствовать в конкурсе "Мисс Черное море", который состоится летом. Состоится конкурс "Мисс Черноземье" сегодня, 24 декабря, в ДШИ №1 имени Свиридова, начало в 19.00.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама