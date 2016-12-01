Сегодня выберут самую красивую девушку Черноземья

Сегодня в Курске состоится конкурс красоты "Мисс Черноземье". В нем примут участие 14 девушек из семи городов, в том числе, и нашего. Столицу Соловьиного края представят участницы "Мисс Курск" Кристина Мамакова и Анастасия Зюмченко. Оценивать выступление девушек будут московские гости из сферы фэшн-индустрии. Главный приз за победу - право поучаствовать в конкурсе "Мисс Черное море", который состоится летом. Состоится конкурс "Мисс Черноземье" сегодня, 24 декабря, в ДШИ №1 имени Свиридова, начало в 19.00.





Сегодня, 08:04