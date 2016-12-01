Курянка покинула шоу "Голос"

Сегодня, 00:15В прямом эфире Первого канала показали полуфинал вокального шоу "Голос". За место в финале боролась и представительница Курской области Ксения Коробкова. Ее соперницей была Дарья Антонюк, которая спела песню Queen "Somebody to love". Курянка исполнила песню Тины Кароль "Я всё ещё люблю". Пока шло голосование телезрителей, вокалистки выступили вместе с Евгением Маргулисом. Наставник конкурсанток Леонид Агутин свои приоритеты расставил так: 60% - Антонюк, 40% - Коробковой. Его поддержали телезрители, таким образом Дарья Антонюк вышла в финал, а курянка покинула проект.