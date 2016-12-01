Курское «Динамо» - серебряный призёр Кубка России

Накануне вечером в Курске прошёл финальный матч женского Кубка России по баскетболу. Команда Соловьиного края сразилась с клубом УГМК. Вопреки ожиданиям курских болельщиков, «Динамо», обладатель почетного трофея двух последних лет, в этот раз не смогло одолеть соперника. Итог встречи 66:60 в пользу "лисиц". Первый период оказался удачным для наших девчонок – 14:11. Но уже во второй десятиминутке «уральские лисицы» вели плюс 3 очка. Курянкам удалось вернуть преимущество в следующей четверти, как оказалось, ненадолго. Финальный период напоминал гонку. Команды по очереди вырывались вперед. Однако у «бело-голубых» начались промахи и потери. Курское «Динамо» выиграло серебряные медали. На послематчевой пресс-конференции главный тренер курского «Динамо» Лукас Мондело пояснил, что полуфинальный поединок с «Надеждой» отнял много сил у его подопечных. Кстати, оренбургский клуб в матче за третье место обыграл московское "Динамо" и стал бронзовым призером Кубка России.

В финальном матче с УГМК больше всех очков набрала курянка Анастасия Логунова – 15, у Елены Кирилловой - 14, Мария Вадеева заработала 11 баллов. Добавим, что для УГМК эта победа в Кубке России стала 8-й.





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