Курск вошел в пятерку лидеров по прозрачности госзакупок

Третий год подряд Курск принимает участие в национальном рейтинге прозрачности закупок и третий раз выходит в лидеры. Наш город занял пятую строчку в сегменте муниципальных заказчиков с наивысшей оценкой — «Гарантированная прозрачность». Всего же в рейтинге принимают участие 86 крупнейших муниципальных образований России. В 2014 году Курск занимал шестую строчку в рейтинге, в 2015-м – третью. Его составляет независимый исследовательский центр «Национальный рейтинг прозрачности закупок», специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

- Рейтинг имеет пять секций в соответствии с числом классов участников. В каждом классе предусмотрено пять уровней прозрачности. Высшим уровнем является «Гарантированная прозрачность», — рассказал директор департамента закупок для муниципальных нужд Курска Алексей Михайлов. — Следующий уровень в направлении понижения прозрачности определяется как «Высокая прозрачность». Далее идут «Средняя прозрачность», «Базовая прозрачность» и «Низкая прозрачность». Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок.

Положение участника в рейтинге определяется оценкой, зависящей от нескольких показателей, напрямую или косвенно характеризующих прозрачность и эффективность закупочных процедур. Оценка производится более чем по 45 критериям. Основными из них являются и количество проведенных процедур, средняя начальная цена, среднее число поданных заявок, доля отклоненных заявок, среднее число участников закупочных процедур, эффективность и экономия бюджетных средств, доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, уровень соблюдения заказчиком законодательства РФ в сфере закупок.

Сказать однозначно, чего, по мнению организаторов рейтинга, не хватило городу для того, чтобы подняться еще на несколько строчек выше, достаточно сложно, так как разница в баллах, присуждаемых муниципальным заказчикам, небольшая.

Важно, что Курск имеет оценку «Гарантированная прозрачность», ведь участники, получившие эту оценку, определяются как лидеры рейтинга. С начала 2016 года муниципальным образованием «Город Курск» проведено более 380 конкурентных процедур на общую сумму около 972 млн. рублей. Преобладающим способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде, как и в прошлом году, является электронный аукцион. Так, доля электронных аукционов, проведенных в этом году, составляет 91,4% от общего количества размещенных в единой информационной системе закупок, что на 3,2% больше, чем в 2015 году. Это позволяет сохранять положительную динамику экономии бюджетных средств. По результатам проведенных департаментом процедур с начала 2016 года экономия уже составила почти 79 млн. рублей, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Сегодня, 08:14