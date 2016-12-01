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16-летней жительнице Пристени подарили квартиру

Сегодня, 08:08
16-летней жительнице Пристени подарили квартиру
16-летняя жительница поселка Пристень Маша Пигорева получила в подарок квартиру. Тем самым глава района Владимир Петров выполнил обещание, данное в 2000 году тогдашним руководителем района Виктором Кириченко – вручить сертификат на получение квартиры первому пристенцу, рожденному в новом тысячелетии. Счастливчиком стала Мария. Девушка вселилась в новый многоквартирный дом в центре Пристени, построенный в рамках программы переселениях из ветхого и аварийного жилья. 

 

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