16-летней жительнице Пристени подарили квартиру

16-летняя жительница поселка Пристень Маша Пигорева получила в подарок квартиру. Тем самым глава района Владимир Петров выполнил обещание, данное в 2000 году тогдашним руководителем района Виктором Кириченко – вручить сертификат на получение квартиры первому пристенцу, рожденному в новом тысячелетии. Счастливчиком стала Мария. Девушка вселилась в новый многоквартирный дом в центре Пристени, построенный в рамках программы переселениях из ветхого и аварийного жилья.

Сегодня, 08:08