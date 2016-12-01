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В украинской колбасе находят вирус АЧС

Сегодня, 08:00
В украинской колбасе находят вирус АЧС
Не допустить проникновения вируса АЧС с территории Украины. Такую задачу поставили на заседании Специальной комиссии в Курской области. Как сообщил заместителя губернатора Алексей Золотарев, в регионе выявлены случаи незаконной торговли колбасными и мясными изделиями украинских производителей. После изъятия этих продуктов в трех случаях выявлен вирус африканской чумы свиней. Реализуют опасную продукцию в местах несанкционированной торговли или предлагают курянам приобрести ее, что называется, «по звонку» от знакомых. Нельзя исключать, что это может быть и преднамеренная диверсия. Занесение коварного вируса на частные подворья и многочисленные животноводческие комплексы способно подорвать экономику региона. С начала года установлено 56 фактов перемещения груза без ветеринарных документов. Более 35 тонн животноводческой продукции, 56 голов разных видов животных было утилизировано. В шести случаях при проведении лабораторных исследований продукции свиноводства, вывезенной из Украины,  выявлен геном вируса АЧС. 

 

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