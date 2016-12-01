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Курянам представят российские киноновинки

Сегодня, 08:03
Курянам представят российские киноновинки
Стала известна афиша муниципальных кинотеатров Курска на январь. Зрители, в частности, смогут увидеть новинки российского проката 2016 года «Ледокол» и «Хороший мальчик». Фильм-катастрофу «Ледокол» покажут центры досуга  «Мир»,  «Ассоль», «Спутник», а также драмтеатр. Картина основана на реальных событиях, которые произошли в 1985 году у берегов Антарктиды. Съемки проходили 3,5 месяца в тяжелых погодных условиях в Мурманске, Петербурге, Севастополе и в горах Хибинах на Кольском полуострове. Также муниципальные кинотеатры предложат зрителям семейную комедию «Хороший мальчик». Этот Фильм стал обладателем Гран-при Кинотавра. 

 

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