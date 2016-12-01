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Прокуроры добились блокировки сайта по продаже военных билетов

Сегодня, 08:03
Прокуроры добились блокировки сайта по продаже военных билетов
Сотрудники прокуратуры Сеймского округа Курска выявили сайт по продаже военных билетов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на этом ресурсе размещалась информация о возможности за определенную сумму в течение двух месяцев приобрести военный билет без постановки на воинский учет в военкомате, а также без прохождения медосвидетельствования и без прохождения самой военной службы. Прокурор округа направил в суд заявление, потребовав признать запрещенной к распространению на территории России информации о продаже военных билетов, а также ограничить доступ к этому сайту. Требования прокурора судом полностью удовлетворены.

 

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