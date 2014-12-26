По улицам Курска проедет новогодний троллейбус

Завтра по улицам Курска проедет Новогодний троллейбус. В 11 часов он отправится с Красной площади и проследует по маршруту № 1. Как утверждают организаторы, пассажиры этого троллейбуса получат массу приятных эмоций. В салоне будут звучать стихи в исполнении литераторов и талантливой молодежи. Спутниками курян станут Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат «счастливому пассажиру», вошедшему в троллейбус на Московской площади, новогодний подарок.

Сегодня, 08:04