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По улицам Курска проедет новогодний троллейбус

Сегодня, 08:04
По улицам Курска проедет новогодний троллейбус
Завтра по улицам Курска проедет Новогодний троллейбус. В 11 часов он отправится с Красной площади и проследует по маршруту № 1. Как утверждают организаторы, пассажиры этого троллейбуса получат массу приятных эмоций. В салоне будут звучать стихи в исполнении литераторов и талантливой молодежи. Спутниками курян станут Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат «счастливому пассажиру», вошедшему в троллейбус на Московской площади, новогодний подарок.

 

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