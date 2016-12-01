Следователи нашли убийцу 24-летнего жителя Льгова

Утром 24 декабря на улице Красной Льгова с признаками насильственной смерти обнаружено тело 24-летнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщили в СК, в доме, недалеко от которого нашли труп, были обнаружены следы крови. Это домовладение принадлежит мужчине, постоянно проживающему в другом городе. За жильем присматривала его дальняя родственница, которая пояснила, что в последнее время она разрешила своему 23-летнему внуку пожить в нем. Молодого человека задержали в Рыльске.

По версии следствия, вечером 23 декабря подозреваемый в этом доме распивал спиртные напитки с потерпевшим и своей сожительницей. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый стал избивать гостя и нанес несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, и злоумышленник оттащил его тело на улицу. После этого он убрал из дома весь мусор, вымыл полы от крови и выбросил ковер.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы.





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