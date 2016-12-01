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Пропал 17-летний курянин

Сегодня, 13:10
Пропал 17-летний курянин
Поисковый отряд «Лиза Алерт Курск» на своей странице ВКонтакте разместил информацию о розыске 17-летнего жителя села Любимовка Большесолдатского района Гусейнова Темура Агалар-Оглы. Он пропал девять дней назад. 17 декабря парень сел в автобус по маршруту «с. Любимовка Большесолдатского района — г. Курчатов». С тех пор о нем ничего не известно.
ПРИМЕТЫ: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.
БЫЛ ОДЕТ: черные штаны, черные кроссовки, коричневая парка, черная шапка.
Может находиться в Курчатове или в Курске.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого и может помочь, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (по России бесплатно) или 02, с мобильного 102.

 

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