Пропал 17-летний курянин

Поисковый отряд «Лиза Алерт Курск» на своей странице ВКонтакте разместил информацию о розыске 17-летнего жителя села Любимовка Большесолдатского района Гусейнова Темура Агалар-Оглы. Он пропал девять дней назад. 17 декабря парень сел в автобус по маршруту «с. Любимовка Большесолдатского района — г. Курчатов». С тех пор о нем ничего не известно.

ПРИМЕТЫ: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

БЫЛ ОДЕТ: черные штаны, черные кроссовки, коричневая парка, черная шапка.

Может находиться в Курчатове или в Курске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого и может помочь, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (по России бесплатно) или 02, с мобильного 102.

Сегодня, 13:10