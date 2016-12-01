Женщина возглавила региональный комитет ЖКХ и ТЭК

На должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области назначена Светлана Яковченко. До этого она в течение нескольких лет трудилась на посту замруководителя. Напомним, Сергей Малахов, возглавлявший комитет последние полтора года, 7 декабря добровольно покинул пост. 22 декабря на очередном заседании городского Собрания депутаты утвердили его в должности первого заместителя главы администрации Курска. Сергей Николаевич будет курировать в мэрии сферы ЖКХ, транспорта и связи.

фото с сайта gtrkkursk.ru

Сегодня, 13:15